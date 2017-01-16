Необходимо сделать анимационную заставку в АЕ для канала ютуб. Пример анимирования https://www.youtube.com/watch?v=mRqDtjK0-3I&t=2708s. Итог должен быть как на фото. Длина ролика 4-5 секунд. Без фона. В дальнейшем фон будет меняться в каждом видео при ...
Дизайн ролика (flat)
Нужно сделать рисованный ролик в стиле флет.
Тайминг 30 секунд - 1 минута.
Референс - https://vimeo.com/169254251
Под управлением проект менеджера.
сроки - адекватные.
предоставляется озвучка (диктор, фон), сценарий.
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