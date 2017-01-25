Сделать анимацию на сайте

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Завершен2 заявки170 просмотров

В приложении макет Главной страницы и его "часть", которую надо сделать анимированной (psd в наличии).

Нужна качественная gif-анимация льющейся воды (зацикленный каскад воды сверху вниз).

Объём в килобайтах должен быть как можно меньше, при возможном сохранении качества изображения (анимационный gif будет наложен наверх основной верстки).

От Вас примерный срок и Точная Стоимость.

Также, если у Вас есть другие предложения по анимации воды в данном макете, например без использования gif, - указывайте Ваши варианты с подробностями и стоимостью.

8 лет назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$22
3 дня
Работой доволен, всё сделано быстро и качественно! Рекомендую этого исполнителя.
Спасибо за интересный проект.Четкая постановка задачи,оплата без проблем

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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