Сделать анимацию на сайте

В приложении макет Главной страницы и его "часть", которую надо сделать анимированной (psd в наличии).

Нужна качественная gif-анимация льющейся воды (зацикленный каскад воды сверху вниз).

Объём в килобайтах должен быть как можно меньше, при возможном сохранении качества изображения (анимационный gif будет наложен наверх основной верстки).

От Вас примерный срок и Точная Стоимость.

Также, если у Вас есть другие предложения по анимации воды в данном макете, например без использования gif, - указывайте Ваши варианты с подробностями и стоимостью.