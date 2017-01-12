Анимационный видео ролик (или от руки на доске)

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Закрыт12 заявок197 просмотров

Нужно сделать аналогичный https://www.youtube.com/watch?v=DNX6fghb2mU анимационный простой, но красивый видео ролик с русским текстом (или от руки на доске). 

Ваши сроки и цены. Спасибо.

8 лет назад
Benjamin
40 лет
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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