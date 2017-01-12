Анимация фонов

Заказ на 20 песен со средним хронометражом 1мин. 40 сек.

совмещенные видео, где присутствует элемент 2д анимации и живые актеры. Задача- сделать анимацию под снятое видео с актерами.

С нашей сторонымы даем а. видео со звуком снятое на зеленном фоне с актерами и б. референс, что должно быть

дорисовано в анимации (без детального творческого задания).

Вот референсы того, что мы хотели бы иметь в итоге.

https://www.youtube.com/watch?v=Td8LmC9bArs

https://www.youtube.com/watch?v=8I2-ciuacw0

сумма за весь заказ 4,000 долларов