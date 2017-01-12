Анимация

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Закрыт5 заявок111 просмотров

добрый день, ищу аниматора, который может сделать такую анимацию: стоят 2 коробки с углем для кальяна, одна из них падает плашмя и выкатываются несколько кубиков угля. Предложения по цене готов выслушать. Нужно делать на прозрачном фоне, анимация нужна для сайта. 

8 лет назад
Maxyan
Максим 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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