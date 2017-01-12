Нужна анимация на тему коньячного завода для стартовой страницы сайта (Страница с подтверждением совершеннолетнего возраста) http://ellida.ru/
Создание анимации (flash)
На сегодняшний день у нас есть анимация о нашем продукте, которую мы хотим изменить. К сожалению,
исходных файлов нет, и мы предполагаем, что ее не изменить, а только создать
новую. Ищем специалиста, которым поможет нам решить стоящую перед нами задачу.
Действующая анимация, которую планируется изменить содержит как 2D, так и 3D презентацию.
Файлы, по ссылке https://yadi.sk/d/j2pJPKhX34yopB, к данному проекту содержат: 1) саму анимацию, которую планируется изменить/воссоздать; 2) задание и текст анимации (красным выделены
корректировки существующей анимации, которые хотелось бы внести/дополнить);
3) изображение участка отмывки с ориентировочным составом оборудования и планируемыми к отмывке резервуарами и видами транспорта (ж/д и авто-).
В случае возникновения вопросов, готовы дополнить/пояснить изложенную информацию. Подготовить
совместно более подробное и соответствующее нормам техническое задание.
Нам бы хотелось от Вас услышать над какими проектами Вы работали, какая ориентировочно стоимость
выполнения работ и сроки.
Заявки фрилансеров
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