Создание анимации (flash)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок160 просмотров

На сегодняшний день у нас есть анимация о нашем продукте, которую мы хотим изменить. К сожалению,

исходных файлов нет, и мы предполагаем, что ее не изменить, а только создать

новую. Ищем специалиста, которым поможет нам решить стоящую перед нами задачу.

Действующая анимация, которую планируется изменить содержит как 2D, так и 3D презентацию.

Файлы, по ссылке https://yadi.sk/d/j2pJPKhX34yopB,  к данному проекту содержат: 1) саму анимацию, которую планируется изменить/воссоздать; 2) задание и текст анимации (красным выделены

корректировки существующей анимации, которые хотелось бы внести/дополнить);

3)  изображение участка отмывки с ориентировочным составом оборудования и планируемыми к отмывке резервуарами и видами транспорта (ж/д и авто-).

В случае возникновения вопросов, готовы дополнить/пояснить изложенную информацию. Подготовить

совместно более подробное и соответствующее нормам техническое задание.

Нам бы хотелось от Вас услышать над какими проектами Вы работали, какая ориентировочно стоимость

выполнения работ и сроки.

8 лет назад
marketingCTG17
Екатерина 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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