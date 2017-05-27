Сделать анимацию на сайте (дороги между городами на карте)

Доброго дня!

Сделать анимацию на странице, которая будет рисовать аля дорогу между городами, соединяя по дороге Точки А и Б.

Таких "дорог" будет несколько и они должны отрисовываться циклично

Макет страницы, где нужна анимация: http://dev.sholex.ru/dimmex.pl/index.html

Сайт будет работать под управлением CMS Wordpress

Указывайте примерные цены и сроки, это ускорит работу и принятие решения.