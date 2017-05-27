Сделать анимацию на сайте (дороги между городами на карте)

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Завершен3 заявки206 просмотров

Доброго дня!

Сделать анимацию на странице, которая будет рисовать аля дорогу между городами, соединяя по дороге Точки А и Б.

Таких "дорог" будет несколько и они должны отрисовываться циклично

Макет страницы, где нужна анимация: http://dev.sholex.ru/dimmex.pl/index.html

Сайт будет работать под управлением CMS Wordpress

Указывайте примерные цены и сроки, это ускорит работу и принятие решения.

WordPress
8 лет назад
sholex
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$12
3 дня
Все хорошо, благодарю.
Спасибо за интересный проект

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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