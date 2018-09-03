Есть видео, которое мы вышлем после обсуждения с исполнителем деталей проекта. По нему нужно сделать правки, согласно файла, который находится во вложении
Сайт с анимацией
Сайт с анимацией
Заявки фрилансеров
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