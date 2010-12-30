Шапка сайта

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Закрыт3 заявки133 просмотра

Уважаемые фрилансеры. Прошу меня заранее извинить данным сервисом пользуюсь впервые.

Предыстория: Существует действующий сайт:www.plzu.ru

Задача:

1. Флеш сделанный в шапке сайта необходимо переделать.

1.1. Выезжающую надпись с телефонами сделать более читабельной написать "пассажирские оникс лифты"

См.прикрепленный файл (примерное написание,пропорции букв "оникс")

) 2.2. Справа на шапке за будущей надписью "пассажирские оникс лифты" необходимо статически разместить телефон, почту.

Условия работы:

1. Отклик на предлагаемую работу.

(Обсуждение условий.)

Цель: Составляю список людей с которыми в дальнейшем работаю.

2. Предоставление макета флеш в любом качестве (читабельном) с любой защитой (водянные знаки и т.д)

Цель: Выбор лучшего, согласование с заказчиком.

+оплата 50%

3. Публикация на сайте

+оплата оставшихся 50%

P/S

Рассмотрю ваши варианты. Критика приветствуется.

Связь: Скайп, данный сайт, эл.почта.

Оплата: Webmany

14 лет назад
turgonavt
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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