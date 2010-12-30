Видео заставка для ТВ программы

ТЗ для видео заставки

Длительность: 3-6 секунд.

Все должно быть в стиле мини мультика.

1 кадр: руки разворачивают ватман.

2 кадр: рука карандашем рисует линии из которых создается чертеж с надписью ntech

3 кадр: пила начинает пилить по линиям

4 кадр: молоток прибивает гвоздями чертеж к столу

5 кадр: куски отпиленного стола с ватманом падают в низ с грохотом

6 кадр: логотип превращается в цифровой вид

7 кадр: молот и пила прыгают в кружок и там застывают

8 кадр: потом видно общее лого

8,5 кадр: Лого втсряхивается (типа сзади что то упало)

Может кто что свое додумает.

Цвета должны быть естественными, такие как на лого.

Основные требования что бы мульт был живой. Не комп. графика, а что то более привлекательное.

По всем вопросам и предложениям пишите в icq 421пять85452