Видео заставка для ТВ программы

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт12 заявок639 просмотров

ТЗ для видео заставки

Длительность: 3-6 секунд.

Все должно быть в стиле мини мультика.

1 кадр: руки разворачивают ватман.

2 кадр: рука карандашем рисует линии из которых создается чертеж с надписью ntech

3 кадр: пила начинает пилить по линиям

4 кадр: молоток прибивает гвоздями чертеж к столу

5 кадр: куски отпиленного стола с ватманом падают в низ с грохотом

6 кадр: логотип превращается в цифровой вид

7 кадр: молот и пила прыгают в кружок и там застывают

8 кадр: потом видно общее лого

8,5 кадр: Лого втсряхивается (типа сзади что то упало)

Может кто что свое додумает.

Цвета должны быть естественными, такие как на лого.

Основные требования что бы мульт был живой. Не комп. графика, а что то более привлекательное.

По всем вопросам и предложениям пишите в icq 421пять85452

14 лет назад
ntechua
55 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

cgservis
Алекс 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$300
14 дней
daniart
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$200
2 дня
Исполнители отказались делать работу до конца. Взяли предоплату в размере 125 долларов и пропали. На вопросы не отвечают, в аське молчат, на сайтах фриланс и веблансер игнорируют. Не связывайтесь с этой студией, они кидалы!!!

Заявки фрилансеров

cgservis
Алекс 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
daniart
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад

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