Создать 10 тизеров

Всем привет. Требуется создать 5 тизеров для сайта http://testi-online.ru/prediction/ и 5 тизеров для сайта http://more2sex.ru/ Формат примерно 150 на 150

Главная цель - чтобы на эту картинку кликнуло максимальное количество посетителей. И естественно чтобы тематичная была.

P.S. Пишем цены и если есть примеры.