Создать реалистичный огонь во флеше

Нужно сделать текстовый эффект для сайта типа это: http://www.ayatoweb.com/ae_tips_e/ae51_e.html# два эффекта нужно для початка видео и для конца Расширение: 1144*743 Формат: mp4 Более подробно опишу в асе Кто готов взяться пишем снизу свою асю