3 Д панорама уличного пространства

Архитектура зданийЗакрыт2 заявки215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно выполнить картинку максимально реалистичную уличного пространства. Тех. задание во вложении. Там так же есть от руки тот кусок, который я хочу видеть схематически. Там есть посадка и планировка здания магазина, в Автокад выслала на почту. Точных размеров не требуется соблюдать, нужно просто сделать как на фотопривязке, только красиво и реалистично. Фасадов проектных пока нет. 

4 года назад
guest_15833365017156
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • 3 д модель здания и окружающего его уличного пространства

    Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, тех. задание. Мне кажется ваши работы очень похожи на то, что мне требуется. Мне нужна максимально реалистичная широкая картинка, отражающая здание магазина Пятёрочка, справа от него магазина и домов, многоэтажного жилого дома ...

    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Проектирование тентовых конструкций (шатров)

    Ищем специалиста по проектированию тентовых металлоконструкций в Solid Works. Умение расчета прочности конструкции приветствуется. Если договоримся, проекты будут постоянно. Если есть портфолио – замечательно. Заранее благодарны!

    Архитектура зданий4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Эскизный проект дома

    Нужно сделать эскизный проект дома, взяв за основу дом из видео по ссылке [url=https://www.youtube.com/watch?v=e8Zso8kuvaE&amp;list=PLqfuTj31GpAoPPY5XzrVF6ClDN0BLtn0L&amp;index=2&amp;t=81s]https://www.youtube.com/watch?v=e8Zso8kuvaE&amp;list=PLqfuTj31GpAoPPY5XzrVF6ClDN0BLtn0L&amp;index=2&amp;t=81s[/url]

    Архитектура зданий19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Реконструкция комплекса

    $1500

    Планируем провести реконструкцию коммерческого здания (150 м.кв.) путем достройки 2-го этажа большей площади и возведение рядом стоящего 2-х этажного здания (140 м.кв) в едином архитектурном стиле. Предпочтение отдаем современным формам.

    Архитектура зданий15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оцифровка чертежей. Визуализация.

    3D модель. Поэтажнные разрезы и внешний вид со стандартными текстурами. Исполнение на Revit (строго) плюс AutoCad Исходные данные – архитектурные чертежи pdf. Фото готового дома.  Результат – файлы rvt. Чертежи dwg полностью повторяющие исходные архитектурные.  В приложении фото ...

    Архитектура зданий16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Архитектура дома

    Здравствуйте, задача заключается в разрисовки частного дома. Так как он должен выглядит после всех строительных работ. Примеры того, что бы я хотел, вы можете увидеть в закреплённых файлах. Я предоставлю фотографии дома для инспирации. За дополнительной ...

    Архитектура зданий11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Определение коэффициента уплотнения грунта

    [b]Задача: [/b]сделать описание услуги для сайта [b]Услуга: [/b]Определение коэффициента уплотнения грунта [b]Ключевые фразы:[/b] коэффициент уплотнения грунта определение коэффициента уплотнения грунта коэффициент уплотнения грунта +при обратной засыпке Вычисление динамического модуля упругости грунтов [b]LSI-слова [/b](важно использовать их по тексту, для более ...

    Архитектура зданий2 заявки
    Закрыт
    4 года назад