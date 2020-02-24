3 Д панорама уличного пространства

Нужно выполнить картинку максимально реалистичную уличного пространства. Тех. задание во вложении. Там так же есть от руки тот кусок, который я хочу видеть схематически. Там есть посадка и планировка здания магазина, в Автокад выслала на почту. Точных размеров не требуется соблюдать, нужно просто сделать как на фотопривязке, только красиво и реалистично. Фасадов проектных пока нет.