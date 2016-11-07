Минидом.

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт29 заявок363 просмотра

Требуется проектировка мини-дома, возможно разделение работ на проктировоку здания (мини-здания) и дизайн интерьера.

Условия.

Строение:

Габариты строения должны не превышать:

Длина - от 6 до 8 м

Высота - до 2.7 м (для возможности перевозки на транспортном средстве без превышения допустимой высоты)

Ширина - до 2.43 м (для возможности перевозки на стандартном прицепе)

Материалы:

максимально доступные в физическом и финансовом плане - вагонка, блок-хаус и т.д.

Основа здания (скелет) - из трубы 100х100 мм, с целью придания жесткости и возможности перевозки автотранспортом при необходимости.

Стены - сендвич-панели (сип-панели)

Второй вариант - пенопласт, 100 мм + все сопутствующие элементы стены.

Должны быть учтены электропроводка, водопровод и вывод канализационной трубы.

Размеры душа/туалета (совмещенные) - с учетом максимально доступного оборудования из каталогов икеа или леруа-мерлен, оби.

Полуэтаж-кровать, по запросу могу скинуть ролики или фотки, для примера. Т.е. фактически кровать на высоте около 2м, под которой можно расположить душ/туалет или зону отдыха.

Оборудование - стандартный кухонный набор (холодильник, микроволновка, плита), телевизор, стиральная машина (небольшая).

Интерьер:

в интерьер должна быть вписана мебель максимально распространенных размеров, желательно из каталогов ИКЕА.

Желательно использование "каждого сантиметра" (в пределах разумного), т.к. размеры строения изначально малы.

Стол или что-то типа стола для приема пищи должно позволять размещение 4-5 человек.

Использование материалов (тканей, предметов, посуды) из каталогов ИКЕА, Оби, Леруа-Мерлен.

Возможные стили - минимализм, хай-тек... максимально функционально.

Ссылки на видео или фото чего-то подобного могу скинуть по запросу.

Буду не против проекта по фоткам или видео, присланных мной, т.е. не обязательно изобретать нечто уникальное.

8 лет назад
Zeeder
Яков 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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