День добрый! Имею в интернете понравившийся проект загородного дома (фасады, поэтажный план). Необходимо внести изменения и составить полноценный проект, по которому будет происходить строительство Жду Ваши предложения, спасибо!
Минидом.
Требуется проектировка мини-дома, возможно разделение работ на проктировоку здания (мини-здания) и дизайн интерьера.
Условия.
Строение:
Габариты строения должны не превышать:
Длина - от 6 до 8 м
Высота - до 2.7 м (для возможности перевозки на транспортном средстве без превышения допустимой высоты)
Ширина - до 2.43 м (для возможности перевозки на стандартном прицепе)
Материалы:
максимально доступные в физическом и финансовом плане - вагонка, блок-хаус и т.д.
Основа здания (скелет) - из трубы 100х100 мм, с целью придания жесткости и возможности перевозки автотранспортом при необходимости.
Стены - сендвич-панели (сип-панели)
Второй вариант - пенопласт, 100 мм + все сопутствующие элементы стены.
Должны быть учтены электропроводка, водопровод и вывод канализационной трубы.
Размеры душа/туалета (совмещенные) - с учетом максимально доступного оборудования из каталогов икеа или леруа-мерлен, оби.
Полуэтаж-кровать, по запросу могу скинуть ролики или фотки, для примера. Т.е. фактически кровать на высоте около 2м, под которой можно расположить душ/туалет или зону отдыха.
Оборудование - стандартный кухонный набор (холодильник, микроволновка, плита), телевизор, стиральная машина (небольшая).
Интерьер:
в интерьер должна быть вписана мебель максимально распространенных размеров, желательно из каталогов ИКЕА.
Желательно использование "каждого сантиметра" (в пределах разумного), т.к. размеры строения изначально малы.
Стол или что-то типа стола для приема пищи должно позволять размещение 4-5 человек.
Использование материалов (тканей, предметов, посуды) из каталогов ИКЕА, Оби, Леруа-Мерлен.
Возможные стили - минимализм, хай-тек... максимально функционально.
Ссылки на видео или фото чего-то подобного могу скинуть по запросу.
Буду не против проекта по фоткам или видео, присланных мной, т.е. не обязательно изобретать нечто уникальное.
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