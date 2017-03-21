Нужен проект дома

Макс, Отличный специалист, который не боится вызова и неизвестного, поскольку со всем можно разобраться! Проект был не простой, новая для нашего рынка продукция, но Макс со всем разобрался и справился на отлично! Всегда прислушивается к пожеланиям и в целом делает работу как для себя. Можно долго писать и хвалить. Другими словами, Макс, ты первый гость в новом доме)))