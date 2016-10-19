Необходимо выполнить рабочий проект пристройки столовой и актового зала к школе в полном объеме (предпочтительно) либо отдельных его частей (архитектура, технология, электроснабжение, водопрово, канализация и т.д.).
Нужен архитектор
Нужно спроектировать усадьбу на 1-м га от разработки концепции до последней запитой в проекте расположение участка Мос.обл Предпочтение архитекторам из МОСКВЫ И МОС. обл, так -как работа долгосрочная и требует много времени личного общения
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