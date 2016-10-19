Нужен архитектор

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт9 заявок185 просмотров

Нужно спроектировать усадьбу на 1-м га от разработки концепции до последней запитой в проекте расположение участка Мос.обл Предпочтение архитекторам из  МОСКВЫ И МОС. обл, так -как работа долгосрочная и требует много времени  личного  общения  

8 лет назад
guest_14823342794153
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8 лет назад

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