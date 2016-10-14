Рабочий проект пристройки столовой и актового зала к школе.

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт11 заявок306 просмотров

Необходимо выполнить рабочий проект пристройки столовой и актового зала к школе в полном объеме (предпочтительно) либо отдельных его частей (архитектура, технология, электроснабжение, водопрово, канализация и т.д.).

8 лет назад
kvn0123
57 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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