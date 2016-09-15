Собственно файл проекта https://yadi.sk/d/qr01TCtdyKAVF
Рабочий проект дома
Необходимо создать рабочий проект 2-х этажного дома 260 кв.м с подвалом на терассе, грунт на участке песчаный, без перепадов, УГВ низкий.
Дом планирую строить из газобетона, перекрытие: первый этаж, полы по грунту или другой рациональный вариант, второй плиты перекрытия, чердак дерево, крыша из металлочерепицы.
Есть топография, ГПЗУ, СПОЗУ, разрешение на строительство, схема дома.
Мне нужен рабочий проект, по которому Я могу построить дом со строителями и проверить их на благонадежность, т.е. Я должен его понять, суметь прочитать (имею инженерное образование), проверить расход материала и адекватность времени на постройку. В составе проекта должен быть АР+КР спецификации, сметы, прохождение коммуникаций через конструкции, примыкание вертикальных и горизонтальных конструкция, крепление утеплителя, конструкция крыши...
Проектирование должны вестись согласно ГОСТ, СП, СНиП и других норм действующих на территории Российской Федерации.
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