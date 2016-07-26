Расчет фасадных площадей

Архитектура зданийЗакрыт17 заявок322 просмотра
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Добрый день!

Ищем специалиста со знанием Autocad, 3d max, и других похожих программ.

Задача - делать расчет площадей деталей по предоставленным Заказчикам данным.

Кратко https://denis-mendis.tinytake.com/sf/MTAxMTkwOF80MTY3NTQ1

7 лет назад
mendis
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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