Расчет фасадных площадей

Есть 3D модель дома. Требуется спроектировать французские балконы, крыльцо и веранду, чтобы все гармонично вписалось. По запросу вышлю изображения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ищем специалиста со знанием Autocad, 3d max, и других похожих программ.
Задача - делать расчет площадей деталей по предоставленным Заказчикам данным.
Кратко https://denis-mendis.tinytake.com/sf/MTAxMTkwOF80MTY3NTQ1
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