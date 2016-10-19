Разработка сметы в тсн 2001 малая

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Разработать сметную документацию в тсн2001 на техническое обслуживание 5 лифтов на 1 год в учреждении. 

8 лет назад
mikekey
Минька 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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