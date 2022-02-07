проект кафе и павильона.
Начертить генплан с визуализацией жилого комплекса на заданном земельн
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*Начертить генплан с визуализацией жилого комплекса на заданном земельном участке
Добрый вечер!
1) Необходимо создать генплан жилого комплекса с дальнейшей визуализацией на карте на заданном участке и предоставленным эскизам.
Отобразить три вида недвижимости:
1. 3-х этажные многоквартирные дома
2. 2-х этажные таунхаус
3. 2- х этажные коттеджи
а также:
4. Детский сад
5. Школа
6. Детские площадки
7. Парковки
8. Торговый центр
2) Сделать пояснительную записку:
1. Рассчитать жилую и общую площади
2. Рассчитать численность населения;
3. Рассчитать требуемые мощности по коммуникациям и т. д. и т.п.
В отклике, пожалуйста, укажите, какие исходники вам нужны для реализации проекта
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