Начертить генплан с визуализацией жилого комплекса на заданном земельн

*Начертить генплан с визуализацией жилого комплекса на заданном земельном участке

Добрый вечер!

1) Необходимо создать генплан жилого комплекса с дальнейшей визуализацией на карте на заданном участке и предоставленным эскизам.

Отобразить три вида недвижимости:

1. 3-х этажные многоквартирные дома

2. 2-х этажные таунхаус

3. 2- х этажные коттеджи

а также:

4. Детский сад

5. Школа

6. Детские площадки

7. Парковки

8. Торговый центр

2) Сделать пояснительную записку:

1. Рассчитать жилую и общую площади

2. Рассчитать численность населения;

3. Рассчитать требуемые мощности по коммуникациям и т. д. и т.п.

В отклике, пожалуйста, укажите, какие исходники вам нужны для реализации проекта