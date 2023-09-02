Нужно сделать проект Храма

$100
Архитектура зданийЗакрыт7 заявок35 просмотров
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Ар+Кр+Разбревновка Рендер в ландштафтном дизайне, рендер должен быть максимально реалистичным

Ширину здания увеличиваем на метр сторонам по ширине, алтарь 3,5/3, приход 4/2, маковка чуть больше по габаритам. предусмотреть место под печку.

Пример рендера

https://www.youtube.com/watch?v=B4tcYSNVd-o

2 месяца назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад