Проект модульного дома

Добрый день. Крупная, преуспевающая компания ищет работников! Требования:1 Опыт работы в области проектирования и моделирования ( дипломы, рекомендации от клиентов).2 Опыт работы на удаленке.3 Подходящее оборудование "у нас не тармозят ни люди, ни ...