Проект дома

$50
Архитектура зданийЗакрыт5 заявок71 просмотр
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Требуется разложить проект дома по картинке.

Есть картинка дома, размеры комнаты.

Нужен расчет количества материала (дерева, толщина 200 мм) и визуализация.

БЮДЖЕТ УКАЗАН.

Другой не предлагать!

4 месяца назад
WoodCity
41 годЛитва
год в сервисе
Была
5 дней назад
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