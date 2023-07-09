1)надо сделать подсветку фасада здания2)сделать акцент на входную группу которую будет видна из далека,входную группу должны видеть клиенты,днем и ночью
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разложить проект дома по картинке.
Есть картинка дома, размеры комнаты.
Нужен расчет количества материала (дерева, толщина 200 мм) и визуализация.
БЮДЖЕТ УКАЗАН.
Другой не предлагать!
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