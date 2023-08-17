Рассчитать предельную нагрузку на кронштейн-ферму

Архитектура зданийЗакрыт2 заявки7 просмотров
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Есть кронштейн-ферма из уголка 40, катеты 24 и 80 см. Нагрузка приходится не равномерно на верхний катет а в основном на узкую часть в крайнюю точку. Вопрос сколько кг можно безопасно нагрузить ?

4 месяца назад
AlexRoss77
Алексей 
46 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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Выбранный исполнитель
machushenkovlad
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
4 месяца назад
$21
1 день
UAH
Чудовий замовник, рекомендую