Рассчитать предельную нагрузку на кронштейн-ферму

На постоянной основе необходима разработка проектов каркасных домов, а так же схема раскрой материала.
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Есть кронштейн-ферма из уголка 40, катеты 24 и 80 см. Нагрузка приходится не равномерно на верхний катет а в основном на узкую часть в крайнюю точку. Вопрос сколько кг можно безопасно нагрузить ?
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