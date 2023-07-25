Разработка проекта каркасного дома

Архитектура зданийЗакрыт5 заявок41 просмотр
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На постоянной основе необходима разработка проектов каркасных домов, а так же схема раскрой материала.

4 месяца назад
guest_16929613292276
Испания
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
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