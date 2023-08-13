3d визуализация павильона

Архитектура зданийЗакрыт1 заявка21 просмотр
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3D визуализация торгового павльона. привязка к уже существующей цветовой схеме.

размер 11 на 4,5. если есть возможность сделать конструктивную часть. то обсудим это отдельно.

3 месяца назад
maratb
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад