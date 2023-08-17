Проект макета дома ( миниатюра) с выгрузкой материалов

Хочу сделать маленький макет, может быть несколько.



Общий размер дома думаю не больше 50см.



https://www.youtube.com/watch?v=S4fcS1x9ewg



тут в проектах много деталей лишних, я хочу только кирпичи, доски, окна, двери.







Моя задача, это определить размеры кирпичей, сколько их нужно будет, сколько половинок кирпичей для кладки.



Под каким углом, какой длины нужны доски для кровли или перекрытия и т.д.



Думаю я приблизительно понимаю масштаб материалов, но он не достаточно точный, чтобы все в итоге сложилось в дом.



Потому понял что нужно сначала сложить это в программе и сделать выгрузку деталей и размеров.



Например - крыша : 20 досок 20 мм х 5 мм х 300мм ( как-то указать в каком месте под каким углом нужно сделать срез не понимаю )



300 кирпичей 25мм х 10 мм х 10мм



Прикрепил больше типажи, чем референсы.

Точный реф мы с вами утвердим и при необходимости скоректируем форму уже в общении.



Сейчас нужно бы понять , какой ресурс необходим на проектирвоание и выгрузку количества и размеров материалов для одного дома такого типажа, исходя из того ,что делаем только коробку и это макет, которые не имеет реальных креплений и т.д.