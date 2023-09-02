Проектирование дома

Архитектура зданийЗакрыт10 заявок71 просмотр
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Необходимо сделать проектирование дома по готовому проекту, предлагаемого строительной компанией. Необходимо будет немного изменить квадратуру и добавить гараж.

https://www.gwd.ru/projects/populyarnye-proekty/proekt-tk-2/

2 месяца назад
v-max56
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад