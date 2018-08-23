Проект павильона "напиток с собой"

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт2 заявки166 просмотров

Требуется дизайнер-архитектор (со знанием маркетинговых азов), портфолио обязательно 

ВНИМАНИЕ: Самоучки, которые просто умеют рисовать в coral и прочих программах просьба не писать 

обязательно возможность личной встречи в городах на выбор : Екатеринубрг,Уфа 

Проект : полная проработка, разработка грамотного дизайна, отрисовка архитектуры, интерьера с указанием материалов павильона напиток с собой (спортивная тематика) 

Просьба присылать Ваше предложение с портфолио,указанием сроков и стоимости на почту  (от себя можете добавить чем Вы лучше других) , мы сами свяжемся с заинтересовавшими нас исполнителями.) 

7 лет назад
ippodobnaya
Алиса 
33 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров