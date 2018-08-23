Проект павильона "напиток с собой"

Требуется дизайнер-архитектор (со знанием маркетинговых азов), портфолио обязательно

ВНИМАНИЕ: Самоучки, которые просто умеют рисовать в coral и прочих программах просьба не писать

обязательно возможность личной встречи в городах на выбор : Екатеринубрг,Уфа

Проект : полная проработка, разработка грамотного дизайна, отрисовка архитектуры, интерьера с указанием материалов павильона напиток с собой (спортивная тематика)

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Просьба присылать Ваше предложение с портфолио,указанием сроков и стоимости на почту (от себя можете добавить чем Вы лучше других) , мы сами свяжемся с заинтересовавшими нас исполнителями.)