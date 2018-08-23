вырыта траншея под фундамент 11 на 18 метров в 2010г 50% дома должна быть жилая зона (примерно 11*9), 50% гараж+кладовка итд (тоже где-то 11м на 9м) Этаж - один, на 2м ...
Проект павильона "напиток с собой"
Требуется дизайнер-архитектор (со знанием маркетинговых азов), портфолио обязательно
ВНИМАНИЕ: Самоучки, которые просто умеют рисовать в coral и прочих программах просьба не писать
обязательно возможность личной встречи в городах на выбор : Екатеринубрг,Уфа
Проект : полная проработка, разработка грамотного дизайна, отрисовка архитектуры, интерьера с указанием материалов павильона напиток с собой (спортивная тематика)
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Просьба присылать Ваше предложение с портфолио,указанием сроков и стоимости на почту (от себя можете добавить чем Вы лучше других) , мы сами свяжемся с заинтересовавшими нас исполнителями.)
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