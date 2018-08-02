Проект врезки в канализацию – нужен инженер-архитектор с СРО Москва МО

Нужно обрисовать уже имеющуюся врезку в водоотведение (Так уж получилось. Приехал к нам водоканал, заткнул всем канализацию и сказал,

что надо оформлять, чтоб все по-правильному. Хотя канализация частная, и

за нее деньги платили за врезку). При этом, как я понял, с заверением

от организации с СРО. Смотрите топосъемку.

Т.е. с оформлением проблем не должно возникнуть. Но нужен официальный по всем нормам проект.