Проект врезки в канализацию – нужен инженер-архитектор с СРО Москва МО

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Закрыт1 заявка154 просмотра

Нужно обрисовать уже имеющуюся врезку в водоотведение (Так уж получилось. Приехал к нам водоканал, заткнул всем канализацию и сказал,

что надо оформлять, чтоб все по-правильному. Хотя канализация частная, и

за нее деньги платили за врезку). При этом, как я понял, с заверением

от организации с СРО. Смотрите топосъемку.

Т.е. с оформлением проблем не должно возникнуть. Но нужен официальный по всем нормам проект.

7 лет назад
AlexAlekseich
Александр 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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