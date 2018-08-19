50% дома должна быть жилая зона, 50% гараж, кладовка итд Этаж - один, на 2м этаже - открытая террасса дом зимний, должен быть из пеноблоков фундамент из бетона и стеклоарматуры. ...
Распланировать и просчтитать дом грубо 11*18м (в доме 1 этаж)
вырыта траншея под фундамент 11 на 18 метров в 2010г
50% дома должна быть жилая зона (примерно 11*9), 50% гараж+кладовка итд (тоже где-то 11м на 9м)
Этаж - один, на 2м этаже - открытая террасса
дом зимний, должен быть из пеноблоков
фундамент из бетона и стеклоарматуры.
отопление пусть будет печное дровяное или угольное (+ теплые полы - провод с али электрический)
должна быть 1 комната очень теплая чтобы можно было мало тратить топлива когда мало средств
Оплата только в BarterCoin c возможностью вывода на ЯД-Киви оттуда.
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