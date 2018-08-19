Распланировать и просчтитать дом грубо 11*18м (в доме 1 этаж)

вырыта траншея под фундамент 11 на 18 метров в 2010г

50% дома должна быть жилая зона (примерно 11*9), 50% гараж+кладовка итд (тоже где-то 11м на 9м)

Этаж - один, на 2м этаже - открытая террасса

дом зимний, должен быть из пеноблоков

фундамент из бетона и стеклоарматуры.

отопление пусть будет печное дровяное или угольное (+ теплые полы - провод с али электрический)

должна быть 1 комната очень теплая чтобы можно было мало тратить топлива когда мало средств

Оплата только в BarterCoin c возможностью вывода на ЯД-Киви оттуда.