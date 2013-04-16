есть картинки - надо построить по ним low poly ( низко-полигональные ) объекты. конечный результат в OBJ или MB
Проектные. Капитальный ремонт. Диспансер 350м2
Описание проекта:
Техническое задание - http://a1.1fbm.com/issues/5849
Все образцы по аналогичному проекту сданному мною есть
АР+КР+ГП = 20 000 руб срок две недели объем работ ориентировочно __ листов в фА3 ( все решения от меня - Ваше исполнение, будет выдан последний проект )
ВК = 5 000 руб. срок две недели объем работ ориентировочно 10 листов в фА3
ОВ = 10 000 руб срок две недели объем работ ориентировочно 15 листов в фА3 - приточоно-вытяжная с мех побуждением и канальными кондиционерами
ЭМЭО + СКС + ОПС + видеонаблюдение (5 видеокамер ) = 10 000 руб срок две недели
Обязательные требования:
Уважаемые коллеги
Обязательные условия
1) ОПЛАТА после сдачи проекта и приемки его ЗАКАЗЧИКОМ
2) постоянная связь в течении для по skype
3) цена обсуждению не подлежит
4) Я посредник правда смотреть буду как ГИП – оплата после сдачи Заказчику
5) бригады проектировщиков не рассматриваются – с каждым соглашение индивидуальное
6) как обычно – хотелось бы сотрудничать долго и счастливо по реальным ценам
7) прочие обязательные условия http://5.1fbm.com/projects/arn108g и https://docs.google.com/a/1fbm.com/document/d/1QrdjZai3DBhsLrqeO9IqLqH_f6amgxYPCy4T7MGLurk/edit
Заявки фрилансеров
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