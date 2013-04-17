Разработка проекта ижс

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт1 заявка201 просмотр

Требуется изготовить эскизный проект, рабочий проект, рабочую документацию и сделать смету для ижс.

Размеры и наброски в отдельном файле.

Вопросы и в скайп и на почту.

От вас цена и сроки.

12 лет назад
tasha2390
Андрей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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