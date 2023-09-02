Разработка проектной документации на строительство. Разделы АР и КР

Архитектура зданийЗакрыт3 заявки38 просмотров
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Архитектурные решения (АР), Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, Конструктивные решения (КР)

Есть концепция благоустройства парка. В парке будет кафе, расположение, размеры есть. Необходим АХР. ИТП, изысканий имеются. Коммуникации подводить не надо, это сделает генпланист. Бюджет от 70000 р. Срок 2 недели

месяц назад
guest_16299818276841
Россия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
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