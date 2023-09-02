https://srub.store/chasovnya-iz-brevna-3168-kvm/ Ар+Кр+Разбревновка Рендер в ландштафтном дизайне, рендер должен быть максимально реалистичным Ширину здания увеличиваем на метр сторонам по ширине, алтарь 3,5/3, приход 4/2, маковка чуть больше по габаритам. предусмотреть ...
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Нужна планировка дома
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