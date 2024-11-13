Смета

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт2 заявки24 просмотра

Требуется составить смету на рядный дом

Оформление документов
3 месяца назад
Mesjkin
39 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Елена
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад