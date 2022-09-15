Требуется Выполнить Архитектурно - строительный раздел

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Закрыт11 заявок574 просмотра

✅Требуется Выполнить Архитектурно - строительный раздел ✅

- 30 000 руб. за 300 м^2

- срок: 7 дней

- необходимо будет внести небольшие правки во внешний вид дома и планировку

3 года назад
Maksik143
Максим 
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Архитектура зданий
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3 года назад

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