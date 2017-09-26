Аудиомонтаж: Запись звуковой дорожки

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Закрыт18 заявок297 просмотров

Добрый день!

Задача: по высланному тексту записать звуковую дорожку. Обработка голоса не нужна, достаточно записать в черновом варианте.

Важно! Голос нужен интересный, цепляющий слушателя.

Голос: мужской/женский

Приблизительный объем готовой звуковой дорожки:  5 минут

Объем текста: 2 страница формата А4 при шрифте - 12

Формат записи звуковой дорожки: MP3

P.S.: К ответу на заявку, прошу, прикрепить запись голоса.

8 лет назад
guest_14926817959705
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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