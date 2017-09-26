Написать музыку. От вас контакты skype. с отобранным исполнителем (при условии качественной работы) будет двльнейшее сотрудничество.
Аудиомонтаж: Запись звуковой дорожки
Добрый день!
Задача: по высланному тексту записать звуковую дорожку. Обработка голоса не нужна, достаточно записать в черновом варианте.
Важно! Голос нужен интересный, цепляющий слушателя.
Голос: мужской/женский
Приблизительный объем готовой звуковой дорожки: 5 минут
Объем текста: 2 страница формата А4 при шрифте - 12
Формат записи звуковой дорожки: MP3
P.S.: К ответу на заявку, прошу, прикрепить запись голоса.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно разобрать речь с записи, запись плохого качества. Есть несколько записей. Срочно. Оплата за качество достойная.Закрыт7 лет назад
Нужно сделать качественное сведение песни. Присылайте кусочек песни с примером обработки. Материалы здесь: https://drive.google.com/open?id=0B_eEdIWV-IPlcVVkemh6eUFnM3M связь удобнее по скайпу Если понравится, будем делать 10 песен.Аудиомонтаж16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Песня "VIP77 - лето" сделать "amoCRM feat VIP77" Взять этот станрадтный трек и вставить фразу в несколько мест (фразу нужно будет записать на диктофон). работы на 15 минутАудиомонтаж5 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Ищу специалиста по обработке аудио. Нужно убрать эффект эхо с аудиозаписи. Как можно максимально приблизить качество к идеальному, если такое возможно. Пример аудио прикрепил. ...Аудиомонтаж7 заявокЗакрыт8 лет назад
Спасибо за звонок в клуб виртуальной реальности VrZone,мы ответим вам в ближайшее время.(наложить музыку компьютерных игр,удаленные звуки стрельбы.)Завершен8 лет назад
Одна небольшая запись.Завершен8 лет назад
Нужен красивый, запоминающийся аудио ролик для рекламы на радио магазина авто запчастей, 10 секундАудиомонтаж12 заявокЗакрыт8 лет назад
Наложить голос на видео, на русском языке. Цена и сроки по договоренности.Аудиомонтаж25 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Нужно записать игровой аудио ролик для рекламы в мебельном торговом центре. Два разных диктора или один - не важно. Важно чтобы читался диалог. На фоне легкой веселой музыки на ...Завершен8 лет назад