Переписать музыку

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен16 заявок527 просмотров

Написать музыку. От вас контакты skype.

с отобранным исполнителем (при условии качественной работы) будет двльнейшее сотрудничество.

7 лет назад
TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Wladzyslaw
Влад 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$50
7 дней
Все хорошо, рекомендую отвтветственного исполнителя.
Четкая задача - оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Wladzyslaw
Влад 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад