Мне надо убрать все лишние звуки с аудио. Оставить только речь

АудиомонтажЗакрыт25 заявок96 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне надо убрать все лишние звуки с аудио. Оставить только речь

3 месяца назад
Bubchik
32 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад