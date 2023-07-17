Редактирование аудио в видео

Имеется исходник - аудио сообщение человека. Необходимо создать клон его голоса и с помощью этого записать новое аудио сообщение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редактор аудио в видео. Ведется ютуб канал, где выкладываются видео с дрона.
Удаление звуков с дрона, наложение приятной музыки, игра с звуковыми эффектами (в меру).
Можно с минимальным опытом.
за 1 аудиомонтаж видео оплата 5$
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