Редактирование аудио в видео

$5
АудиомонтажЗакрыт10 заявок41 просмотр
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Требуется редактор аудио в видео. Ведется ютуб канал, где выкладываются видео с дрона.

Удаление звуков с дрона, наложение приятной музыки, игра с звуковыми эффектами (в меру).

Можно с минимальным опытом.

за 1 аудиомонтаж видео оплата 5$

3 месяца назад
Mrs_Sophia
София 
24 годаВеликобритания
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
esubaeqwinsa
31 годРоссия
год в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
$5
1 день