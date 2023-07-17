Убрать лишние звуки

$200
АудиомонтажЗакрыт35 заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне надо убрать все лишние звуки с аудио. Оставить только речь

3 месяца назад
guest_1695897624555
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад