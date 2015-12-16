Здравствуйте работа по надиктовке слов арабского языка: https://yadi.sk/d/dxs-HU42o7pno. Английские переводы надиктовывать не надо. Цена 1600 руб. Жду ответа, заранее спасибо. При согласии на работу необходимо прислать образец диктофонной записи. Чтобы иметь представление об уровне шума ...
Распознование речи
Нужно на базе своего или фришного движка типа Sphinx, HTK, Julius, Kaldi
сделать распознование 10 слов произносимых разными людьми с разной скоростью и интонацией.
Ос Linux, звук в mp3 файле (по 3-5 слов)
Образцы файлов для создания эталонов предоставлю.
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