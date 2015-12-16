Распознование речи

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Закрыт1 заявка761 просмотр

Нужно на базе своего или фришного движка типа Sphinx, HTK, Julius, Kaldi

сделать распознование 10 слов произносимых разными людьми с разной скоростью и интонацией.

Ос Linux, звук в mp3 файле (по 3-5 слов)

Образцы файлов для создания эталонов предоставлю.

Linux
9 лет назад
jorah
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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