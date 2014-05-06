Разбить аудиозапись на мелкие кусочки

Есть 35 записей по 2 мин -4 мин. макс(вместе с паузами), на каждой записи около 30 фраз, от 1 до 4 сек.

Необходимо разделить эти записи на отдельные фразы, рассовать по папкам каждую запись в отдельную по порядку, каждую фразу пронумеровать, в имени указать длину в секундах. с десятыми, т.е 1-1,7 где 1 это 1 фраза 1,7 длина. фраза не должна содержать пустых мест(тишины) по краям.

Надо убрать фоновый шум.

Цена? Сроки?