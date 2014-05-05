Нужен приятный голос и соблазнительная интонация. Проговорить программу массажа для мужчин. Предлагайте ваши цены и сроки за каждую программу. Всего их около 15 шт Текста везде примерно столько же +/-. как в приложенном ...
Заменить текст в ролике
Требуется:
01.перевести на русский язык видеоролики с голландского языка, согласовать текст перевода со мной, заменить все разговоры и песню в ролике. Оставить только звуковой фон движения детского танка.
02.заменить разговор иностранный на русский язык , текст согласованный со мной.
03.записать русский текст в этом же ролике, укладываясь в это же время как звучит речь на иностранном языке.
04.При этом обязательно надо оставить как фон имеющиеся звуки: смех детей и прочее
Ссылка на сайт на котором нужные ролики http://www.commandojurre.nl/
Не все видео ,а только связанное с танком в котором сидит ребёнок.
Перечень файлов:
01.Desert campaign September 2007
02.Tank ride August 2007
03.Forest tank ride
Интересует стоимость озвучки каждого из трех роликов и сроки.
Оплата поэтапная за каждый ролик отдельно
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