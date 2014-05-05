Заменить текст в ролике

Требуется:

01.перевести на русский язык видеоролики с голландского языка, согласовать текст перевода со мной, заменить все разговоры и песню в ролике. Оставить только звуковой фон движения детского танка.

02.заменить разговор иностранный на русский язык , текст согласованный со мной.

03.записать русский текст в этом же ролике, укладываясь в это же время как звучит речь на иностранном языке.

04.При этом обязательно надо оставить как фон имеющиеся звуки: смех детей и прочее

Ссылка на сайт на котором нужные ролики http://www.commandojurre.nl/

Не все видео ,а только связанное с танком в котором сидит ребёнок.

Перечень файлов:

01.Desert campaign September 2007

02.Tank ride August 2007

03.Forest tank ride

Интересует стоимость озвучки каждого из трех роликов и сроки.

Оплата поэтапная за каждый ролик отдельно