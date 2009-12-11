3 баннера по тематике - фильмы

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3 банера по тематике - фильмы

Нужно 3 банера по тематике видеофильмов, выполнены на высшем уровне)

Первоначально нужно 3 банера - и только для того чтобы найти - определится с исполнителем - и далее работать на постоянной основе.

Банера предназначены для сайта по тематике он лайн кино.

ТРЕБЫВАНИЯ ВЫСОКИЕ! банера с четкой яркой - плавной анимацией и слоганами, очень качественно!

оплата 15.у.е за банер. (на постоянной основе до 20 банеров в мес.)

Формат банера - 728х90 (700х60) Flash!!!

И так в ЭТОМ конкурсе участвуют 3 фильма к которым нужно сделать банера- выбирайте любой и шлите ваш вариант.

1- Avatar

2- Сумерки новолунье

3- Милые кости

Ждем ваших предложений.