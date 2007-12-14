Анимированный прелоадер на Flash

Имеется анимированный крутящийся стеклянный глобус (см. вложенный файл)

Доработать его следующим образом:

Вращение Земли как бы приносит друг за другом буквы OMBC! (почти как Universal pictures, только по 1 букве)

буквы должны иметь расцветку, гормонирующую с голубым хрустальным шаром (но при этом не сливатся с ним)

Когда все буквы появляются - земной шар постепенно становится прозрачным и вовсе исчезает, в то время как надпись OMBC! постепенно приобретает красный цвет и появляется значочек "тм" - трэйдмарк.

оригональный лого прилагается.

шрифт- forte

буквы и их размеры, (потом можно их уменьшить/увеличить пропорционально):

O - 72

M - 48

B - 48

C - 48

! - 72