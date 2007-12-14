Красивые flash баннеры 600*90 и 468*60

БаннерыЗавершен19 заявок222 просмотра
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Добрый день!

И так, нужно разработать 2 банера для хостинга, их нужно сделать красивыми, качественными, с мыслью, яркими.

Еще раз подчеркиваю, они должны бить качественными, а не туфта, которая валяется на каждом углу!

Сайт для которого делаеться: Qlayer.net

Пожалуйста ваше портфолио и цены...

16 лет назад
Alekse-y
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
FREEART
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$100
2 дня
Приятный человек! К делу относиться серьезно! Работа сделана на вышьем уровне! Буду и дальше работать с этим человеком.
Все супер. Доволен работой.
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