Красивые flash баннеры 600*90 и 468*60

Нужно соединить несколько видиков в 2 баннера и добавить немного текста с красивым и логичным его появлением. Размероы такие: 468x80 120x600
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
И так, нужно разработать 2 банера для хостинга, их нужно сделать красивыми, качественными, с мыслью, яркими.
Еще раз подчеркиваю, они должны бить качественными, а не туфта, которая валяется на каждом углу!
Сайт для которого делаеться: Qlayer.net
Пожалуйста ваше портфолио и цены...
- Похожие заказы
- $15Баннеры1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо создать ряд баннеров автомобильной тематики часть из них на flash часть из них gif или jpeg примерная стоимость за флэш баннер $25-30 .. за gif (jpeg) $10. Размер банера 468 * 60 Все подробности обьсню в ...Баннеры16 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется сделать баннер на флэше размером 200X300, просто что б был красивыйБаннеры25 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Требуется разработать баннер 160/600 , Flash. Если все устроит , то работы будет достаточно.Завершен16 лет назад
Нужен красивый баннер рекламы электрошокеров. 468x60. gif жду ваших предложений. :)Закрыт16 лет назад
- $10
Кнопка-баннер 88*31 для сайта zooclub.by В формате gif. Текст на кнопке должен быть читаемым. Не более 3 кадров, лучше 2.Завершен16 лет назад
- $10
Нужен flash-баннер для туристической фирмы. Бюджет -10 $. Размер баннера - 180 x 80. Вес - до 40 Кб Подробное ТЗ в приложении. Срок выполнения до 2 дней.Закрыт16 лет назад
- $100
посмотри мои веб...продумаи лучшии баннер ...www.FILMCO.caЗакрыт16 лет назад
Кнопка 88*31 для сайта zooclub.by Срочно аська 428-059 Добавил: 88*31 - это кнопка баннер, для обмена, а нарисовать кнопку на сайте много ума не надо.Завершен16 лет назад
- $200
Творческий подход приветствуется! Они должны с одной стороны информировать о сроках проведения курса, а с другой мотивировать пройти их. Изготовлены, должны быть в провокационном стиле с жизненно утверждающими установками в тему, но не отталкивающими (пугающими). Кто ...Баннеры10 заявокЗакрыт16 лет назад