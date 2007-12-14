Красивые flash баннеры 600*90 и 468*60

Добрый день!

И так, нужно разработать 2 банера для хостинга, их нужно сделать красивыми, качественными, с мыслью, яркими.

Еще раз подчеркиваю, они должны бить качественными, а не туфта, которая валяется на каждом углу!

Сайт для которого делаеться: Qlayer.net

Пожалуйста ваше портфолио и цены...