Надо сделать мощные баннеры (Flash)

Творческий подход приветствуется!

Они должны с одной стороны информировать о сроках проведения курса, а с другой мотивировать пройти их. Изготовлены, должны быть в провокационном стиле с жизненно утверждающими установками в тему, но не отталкивающими (пугающими). Кто смотрел фильм «Бойлерная» меня прекрасно поймет (могу прислать сценарий эпизода). Короче они эмоционально должны цеплять («прошибать мозг»), еще круче, если будут с вирусным эффектом. Речь об этом курсе http://www.businesstg.ru/?m=4_2&mpid=4&page=55. Висеть будут вначале перед текстом. Размер соответствующий.

Сроки – не горят, главное идея и качество воплощения. Просьба делать вдумчивые предложения с указанием возможного сценария (идей), цены и сроков.